Командир батальона, которые воюет в Северодонецке, рассказал о ситуации в городе

На данный момент ситуация в Северодонецке тяжелая, украинским военным приходится все время маневрировать. Об этом рассказал командир батальона «Свобода», капитан Национальной гвардии Украины Петр Кузык.

Он рассказал в специальном утреннем информационном эфире «Радио Свобода«, что динамика боя очень велика, ситуация меняется несколько раз в день. В первую очередь отмечается, что украинским силам необходима помощь артиллерии, отмечает Первая Лента.

«Враг имеет определенное преимущество в ствольной артиллерии, количестве танков, возможно, и в количестве людей и активно использует это преимущество. Постоянно атакуют, обстреливают, уничтожают дома, наши укрепления. Нам приходится постоянно маневрировать… Были попытки контратаковать — где-то удачно, где-то не очень. С их стороны тоже постоянно давят. Некоторые подразделения вынуждены были на квартал отойти, некоторые подразделения удержали позиции, в том числе и наше», — сказал он.

Он добавил, что для того, чтобы удержать Северодонецк также нужны танки.

Ранее мы сообщали, что Украина считала, что Россия пойдет в наступление на Донбассе, а не по всей территории.