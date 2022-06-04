Общество

Украина считала, что Россия пойдет в наступление на Донбассе, а не по всей территории

Все пошло по худшему сценарию.

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 день agoОбновлено: 4 июня, 2022
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Украинские военные надеялись, что российская армия пойдет в наступление на Донбассе, не по всей территории. Такое заявление сделал командир оперативно-тактической группировки «Північ» Дмитрий Красильников.

Он заявил, что украинские военные были готовы к нападению противника в зоне ООС, пишет Первая Лента со ссылкой на Генштаб.

«Мы все же думали и, можно сказать, надеялись, что противник приступит к своим активным боевым действиям с оккупированной территории части Луганской и Донецкой областей. Опять же – маскируясь под подразделения незаконных вооруженных формирований «Л/ДНР» основной частью прикомандированных, добровольцев, наемников, и разбавляя регулярными своими войсками возможно при поддержке РСЗО дальнего действия и авиации. Возможно», — сказал он.

Красильников добавил, что военные до конца верили, что враг к широкомасштабной агрессии по всем фронтам, по всем линиям не зайдет. Однако готовились к этому.

Ранее мы сообщали, что ВСУ нанесли очередные большие потери оккупантам в Северодонецке.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 1 день agoОбновлено: 4 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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