Контрнаступление Украины «скоро по всем фронтам»: назвали сроки

Украинская армия может перейти в контрнаступление на всех фронтах войны с Россией на рубеже июня и июля. Об этом заявил во вторник в эфире советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов

«Мы должны понимать, что в ближайшее время пойдем в контрнаступление по всем фронтам», — пояснил он, пишет Первая Лента.

Советник министра внутренних дел Украины сообщил, что в настоящее время главная стратегическая цель украинской армии — нанести противнику как можно больше потерь.

— Мы должны понимать, что у нас есть кадровый резерв, мы получаем технику, другую технику тестируем, а этого нет в России, — сказал Ростислав Смирнов.

Советник главы МВД подчеркнул, что Украине может помочь последовательность в действиях.

«Если мы будем следовать этой стратегии, то вскоре станем значительно доминирующими, потому что мы становимся сильнее, а они (россияне) — нет», — пояснил Смирнов.

Говоря о значительном преимуществе Украины в совокупности всех этих факторов, советник главы МВД высказал мнение, что силу контрудара противник почувствует на рубеже июня-июля.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв.