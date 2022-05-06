Общество

ЗСУ вперше показали роботу ударного безпілотника Switchblade (відео)

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 6 мая, 2022
0 0 Менее минуты назад

ЗСУ вперше показали роботу ударного безпілотника Switchblade (відео)

Сьогодні 6 травня в Україні відзначають День піхоти. З цього приводу ЗСУ вперше показали роботу безпілотника Switchblade.

Про це повідомляє 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха.

На відео видко, як за допомогою тактичного ударного безпілотного авіаційного комплексу Switchblade, ЗСУ підбадьорили окупантів, які так завзято готували укріплення.

Також зазначається, що українська піхота впевнено наступає і стійко тримає оборону.

"Саме піхотинці першими зустрічають ворога, зближуються та знищують його впритул. Піхотинці ставлять крапку у бою, підіймаючи Прапор України над звільненими територіями", — йдеться у повідомленні. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 6 мая, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Песков рассказал о планах Путина на 9 мая

59 минут ago

Украина и Польша договорились, что перевозчики топлива смогут проезжать без специального разрешения

1 час ago

Япония расширит санкции против российских банков — премьер-министр

2 часа ago

Зеленский обсудил с главами МИД стран Балтии поддержку Украины и санкции против рф

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button