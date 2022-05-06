Запорізьку область активно обстрілюють авіацією й артилерією — ОВА

Російські війська почали активно обстрілювали Запорізьку область з авіації й артилерії. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи.

Сьогодні близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, наноситься ракетні та авіаудари.

Нагадаємо, що на Луганщині в найближчі 3-4 дні очікується посилення наступу рашистів.

По материалам: Подробности