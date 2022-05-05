Італія надасть Україні нову зброю: що відомо

Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні заявив, що Італія продовжить постачати озброєння Україні. Зокрема, Рим поставить установки з нейтралізації вогневих точок.

Про це повідомляє ANSA.

"На підставі закону і розвитку ситуації "на землі" Італія продовжить надавати підтримку Україні в її оборонних цілях від Росії, в тому числі постачаючи установками з нейтралізації вогневих точок", — заявив міністр.

Він також додав, що Італія вже поставила Україні протитанкову зброю, системи ППО надмалої дальності, міномети, артилерійські боєприпаси, системи зв'язку, Засоби індивідуального захисту та набори предметів першої необхідності.

По материалам: Подробности