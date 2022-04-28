Общество

«Радіаційний фон на Запорізькій АЕС у нормі»- Енергоатом

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 28 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

"Радіаційний фон на Запорізькій АЕС у нормі"- Енергоатом

Радіаційний фон на Запорізькій атомній електростанції залишається в нормі. Про це повідомляє "Енергоатом".

Екологічний, протипожежний та радіаційний стан на території промислового майданчика Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні — в межах норми.

Так, радіаційний фон на проммайданчику становить 11 мікрорентген за годину, в санітарно-захисній зоні — 8-12 мкР за годину.

У відомстві запевняють — це "відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької атомної електростанції".

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 28 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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