Общество

Від 1 до 5,5 годин: на скільки відставють поїзди через обстріли

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 25 апреля, 2022
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Від 1 до 5,5 годин: на скільки відставють поїзди через обстріли

"Укрзалізниця" опублікувала актуальний графік запізнення пасажирських поїздів різних напрямків. Затримки спричинені ракетними ударами рф по залізничній інфраструктурі. Про це повідомляється в Telegram-каналі УЗ.

Перевізник зібрав дані щодо затримок поїздів станом на 14:30. У переліку – понад десяток поїздів.

"Актуальна інформація щодо затримок поїздів (станом на 14:30):

  • №86 Запоріжжя – Львів (+3 год 06 хв);
  • №174 Запоріжжя – Хмельницький (+2 год 46 хв);
  • №87 Запоріжжя – Ковель (+5 год 04 хв);
  • №21 Харків – Трускавець (+4 год 37 хв);
  • №13 Солотвино – Київ (+4 год 11 хв);
  • №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+5 год 14 хв);
  • №231 Дніпро – Львів (+5 год 26 хв);
  • №45 Ужгород – Лозова (+1 год 58 хв);
  • №15 Харків – Івано-Франківськ (+4 год 20 хв);
  • №136 Одеса – Чернівці (+2 год 44 хв);
  • №68 Варшава – Київ (+2 год 30 хв);
  • №722 Київ – Харків (+1 год 28 хв);
  • №723 Харків – Київ(+58 хв)", – йдеться в повідомленні.

Наразі персонал "Укрзалізниці" робить усе можливе, щоб скоротити час запізнення. Пасажирам і тим, хто їх зустрічає, радять слідкувати за оперативною інформацією на ресурсах перевізника та на вокзалах.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 25 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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