Від 1 до 5,5 годин: на скільки відставють поїзди через обстріли

"Укрзалізниця" опублікувала актуальний графік запізнення пасажирських поїздів різних напрямків. Затримки спричинені ракетними ударами рф по залізничній інфраструктурі. Про це повідомляється в Telegram-каналі УЗ.

Перевізник зібрав дані щодо затримок поїздів станом на 14:30. У переліку – понад десяток поїздів.

"Актуальна інформація щодо затримок поїздів (станом на 14:30):

№86 Запоріжжя – Львів (+3 год 06 хв);

№174 Запоріжжя – Хмельницький (+2 год 46 хв);

№87 Запоріжжя – Ковель (+5 год 04 хв);

№21 Харків – Трускавець (+4 год 37 хв);

№13 Солотвино – Київ (+4 год 11 хв);

№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+5 год 14 хв);

№231 Дніпро – Львів (+5 год 26 хв);

№45 Ужгород – Лозова (+1 год 58 хв);

№15 Харків – Івано-Франківськ (+4 год 20 хв);

№136 Одеса – Чернівці (+2 год 44 хв);

№68 Варшава – Київ (+2 год 30 хв);

№722 Київ – Харків (+1 год 28 хв);

№723 Харків – Київ(+58 хв)", – йдеться в повідомленні.

Наразі персонал "Укрзалізниці" робить усе можливе, щоб скоротити час запізнення. Пасажирам і тим, хто їх зустрічає, радять слідкувати за оперативною інформацією на ресурсах перевізника та на вокзалах.

По материалам: Подробности