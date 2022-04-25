Общество
США продадуть Україні зброю на понад 150 млн доларів
Державний департамент США розкрив подробиці продажу Україні боєприпасів нестандартного російського походження на суму 165 млн доларів. Серед запитів нашої країни відзначаються реактивні снаряди, міномети та ракети.
Про це повідомляє репортер Foreign Policy Джек Детч в Twitter.
Згідно зі списком, який оприлюднив репортер, Україна замовила:
- 152-мм патрони для 2А36 Giatsing;
- 152 мм патрони для D-20;
- ВОГ-17 для автоматичного гранатомета АГС-17;
- 120 мм снаряди для міномета;
- 122-мм снаряди для 2SI "Гвоздика";
- ракети БМ-21 "Град";
- 300-мм снаряди/ракети для РСЗВ "Смерч";
- гранати ВОГ-25 для підствольного гранатомета ДП-25;
- 82-мм мінометні снаряди;
- 125-мм боєприпаси для Т-72;
- 152 мм снаряди для 2А65 Msta;
- транспорт.
По материалам: Подробности