Общество

У Миколаєві розконсервували свердловини з водою

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 апреля, 2022
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У Миколаєві розконсервували свердловини з водою

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що міська влада і комунальники передбачали загрозу порушення водопостачання з Дніпра, тому готували альтернативні джерела. Про це повідомляється в Telegram мера Миколаєва.

Друзі, до цієї ситуації ми готувалися з початку війни. І ми розуміли загрозу залишитися без водопостачання з Дніпра.

Він також відмітив, що, що за останні чотири тижні запущені свердловини в лікарні швидкої медичної допомоги, лікарнях №1, 3 і 4, пологовому будинку №2, а також на території "Миколаївоблтеплоенерго".

Закінчується підготовка до запуску свердловин в лікарні №5, дитячій лікарні №2 і пологовому будинку №3. Всіма цими джерелами можуть користуватися городяни. Також сьогодні в Миколаєві почнуть бурити свердловину на території СК"Зоря".

Сенкевич також подякував співробітникам водоканалів з Кропивницького та Одеси, які надали автоцистерни, а головне управління ДСНС в Миколаївській області за те, що видає воду людям у своїх частинах. Водопостачання в Миколаєві було припинено 12 квітня через ворожі обстріли.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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