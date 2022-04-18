Общество

Харків’ян закликають не виходити на вулиці весь день

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 18 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Харків'ян закликають не виходити на вулиці весь день

Не виходити з укриттів упродовж усього дня 18 квітня закликають жителів Харкова в обласному Департаменті цивільного захисту.

Російські війська продовжують безперервно обстрілювати спальні райони міста. Перебувати у сховищах варто увесь час, навіть попри відсутність повітряної тривоги.

У вечірньому відеозверненні 17 квітня президент Зеленський повідомив, що лише за чотири останні дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинули, 106 людей поранені. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 18 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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