Харків’ян закликають не виходити на вулиці весь день

Не виходити з укриттів упродовж усього дня 18 квітня закликають жителів Харкова в обласному Департаменті цивільного захисту.

Російські війська продовжують безперервно обстрілювати спальні райони міста. Перебувати у сховищах варто увесь час, навіть попри відсутність повітряної тривоги.

У вечірньому відеозверненні 17 квітня президент Зеленський повідомив, що лише за чотири останні дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинули, 106 людей поранені.

По материалам: Подробности