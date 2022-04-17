Пляжі Одеси й надалі залишаються замінованими — міськрада

Пляжі Одеси й надалі залишаються замінованими, оскільки зберігається ризик висадки ворожого десанту. Про це повідомляє Одеська міська рада.

Терміново! До уваги одеситів і мешканців Одеської області! Сьогодні, в декотрих телеграм-каналах, з'явилась новина про те, що нібито сьогодні ДСНС буде розпочинати частково розміновувати одеські пляжі.

Ця інформація не відповідає дійсності і є фейковою! Жодних заяв представники ГУ ДСНС в Одеській області не робили!

Власті закликають жителів і гостей Одеси у жодному випадку не пересуватися по території узбережжя та пляжами Одеси й області.

Відвідувати пляжі й надалі категорично заборонено — вони заміновані!

Нагадаємо, що російські загарбники обстрілюють Одеську область з окупованого Криму.

По материалам: Подробности