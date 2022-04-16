Общество

Як працюватимуть церкви на Великдень у комендантську годину

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 16 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

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Церкви в Україні не працюватимуть у комендантську годину на Великдень.

Про це повідомили Ukranews у поліції, Православній церкві України та Українській греко-католицькій церкві.

"Культові споруди в період комендантського часу буде закрито", — поінформували в поліції.
 
Освячення пасхальних кошиків християн проводитимуть у храмах та на прилеглій до храмів місцевості з урахуванням комендантського часу в тому чи іншому регіоні.

Це стосується християн як західного так і східного обряду.

Зазначається також, що великодні богослужіння також не будуть проводитись у комендантську годину.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 16 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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