Общество

У Макарові на Київщині знайшли 132 людей, яких розстріляли росіяни

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 8 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Макарові на Київщині знайшли 132 людей, яких розстріляли росіяни

У Макарові в Київській області виявили тіла 132 розстріляних людей, селище зруйноване на 40%. Про це повідомив селищний голова Макарова Вадим Токар в ефірі національного телемарафону.

Станом на вчорашній день ми підняли 132 цивільних мешканця, які були розстріляні російськими орками… До війни в Макарові проживало до 15 тис мешканців, під час активної фази оборони лишилось менше тисячі. Ми побачили зруйновані будинки. Селище зруйноване на 40%.

За словами Токара, загиблих у Макарові знаходили у масових похованнях. Також були поодинокі знахідки тіл.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 8 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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