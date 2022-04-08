Общество

В Ірпені на три доби запровадили комендантський час

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 8 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Ірпені на три доби запровадили комендантський час

У звільненому від російських окупантів Ірпені Київської області запровадили комендантський час на три з половиною доби — від 21:00 7 квітня до 09:00 11 квітня.

"В'їзд у місто буде повністю закритим. Проїзд на Бучу здійснюватиметься через Дмитрівську громаду. На вулицях Ірпеня працюватимуть лише комунальні служби та наші волонтери за узгодженим списком. Це робиться для сприяння безперешкодної роботи наших правоохоронних органів", — повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 8 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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