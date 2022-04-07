Общество

У Запорізькій області заборонили відвідувати ліси

Photo of Admin Admin Send an email 57 минут agoОбновлено: 7 апреля, 2022
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У Запорізькій області заборонили відвідувати ліси. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія ТЕБ та НС.

Про це повідомляє прес-центр Запорізької ОДА.

"Відповідно до рішення регіональної комісії ТЕБ та НС, вводиться обмеження щодо відвідування населенням лісів, лісових масивів, лісопаркових зон, лісосмуг, зокрема зон відпочинку на їх території, парків (гідро-, луго-, лісопарків, парків культури та відпочинку, парків-пам’ятків, садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, історичних, національних, меморіальних та інших), рекреаційних зон, садів, скверів, прибережних зон водоймищ, крім випадків службової необхідності", — йдеться в повідомленні.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 57 минут agoОбновлено: 7 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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