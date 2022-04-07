» src=»/wp-content/uploads/2022/04/5c48a4097c056ca19184fd4b29c6af74.jpg» alt=»У Запорізькій області заборонили відвідувати ліси» width=»100%» />

У Запорізькій області заборонили відвідувати ліси. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія ТЕБ та НС.

Про це повідомляє прес-центр Запорізької ОДА.

"Відповідно до рішення регіональної комісії ТЕБ та НС, вводиться обмеження щодо відвідування населенням лісів, лісових масивів, лісопаркових зон, лісосмуг, зокрема зон відпочинку на їх території, парків (гідро-, луго-, лісопарків, парків культури та відпочинку, парків-пам’ятків, садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, історичних, національних, меморіальних та інших), рекреаційних зон, садів, скверів, прибережних зон водоймищ, крім випадків службової необхідності", — йдеться в повідомленні.

По материалам: Подробности