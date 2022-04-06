У Вугледарі окупанти обстріляли місце роздачі гуманітарки

У Вугледарі Донецької області російські окупанти накрили артилерією місце роздачі гуманітарної допомоги. Про це в Facebook повідомляє голови Донецької обласної Військової адміністрації Павла Кириленка.

На даний момент відомо про двох загиблих.

Місце роздачі гуманітарної допомоги було обстріляно російськими фашистами з реактивної артилерії в Вугледарі. В даний час відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених. Документуємо всі злочини, вчинені російською федерацією на нашій землі.

По материалам: Подробности