Общество

Одеський припортовий завод законсервували

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Одеський припортовий завод законсервували

Через воєнний стан потужності Одеського припортового заводу повністю законсервовані, а працівники підприємства відправлені у безстрокову відпустку. Про це повідомив міський голова міста Південний Володимир Новацький.

Одеський припортовий завод та міський спортивний комплекс "Олімп" зараз потрапили під консервацію. Співробітники заводу та спорткомплексу відправлені у безстрокові відпустки.

За його словами, зараз мерія готується до передачі спорткомплексу "Олімп" у власність міської територіальної громади.

24 лютого мер Південного закликав мешканців виїхати за межі міста, побоюючись, що війська рф спровокують техногенну катастрофу, завдавши ракетного удару по припортовому заводу. У сховищах заводу є аміак.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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