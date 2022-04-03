Одеський припортовий завод законсервували

Через воєнний стан потужності Одеського припортового заводу повністю законсервовані, а працівники підприємства відправлені у безстрокову відпустку. Про це повідомив міський голова міста Південний Володимир Новацький.

Одеський припортовий завод та міський спортивний комплекс "Олімп" зараз потрапили під консервацію. Співробітники заводу та спорткомплексу відправлені у безстрокові відпустки.

За його словами, зараз мерія готується до передачі спорткомплексу "Олімп" у власність міської територіальної громади.

24 лютого мер Південного закликав мешканців виїхати за межі міста, побоюючись, що війська рф спровокують техногенну катастрофу, завдавши ракетного удару по припортовому заводу. У сховищах заводу є аміак.

По материалам: Подробности