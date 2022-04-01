В Одеській області заборонили заїжджати та заходити на території лісів

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В Одеській області влада заборонила заходити та заїжджати на території лісів. Зокрема, все через велику кількість пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

Повідомляється, що відповідне розпорядження підписав глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Зазначається, все для того, щоб запобігти загрозі виникнення пожеж в природних екосистемах, а також для швидкого й ефективного реагування на такі інциденти.

В Одеській ОВА повідомили, що наразі в'їзд у ліси дозволено транспорту:

Збройних Сил України;

Державної прикордонної служби;

Державної спеціальної служби транспорту;

Державної служби спеціального зв'язку та інформації;

Нацгвардії;

Служби зовнішньої розвідки;

Управління державної охорони;

Міністерства внутрішніх справ;

Державної лісової охорони України.

По материалам: Подробности