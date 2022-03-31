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«Ситуація сильно загострюється»: на Луганщину окупанти звозять технику — голова ОВА

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 31 марта, 2022
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"Ситуація сильно загострюється": на Луганщину окупанти звозять технику - голова ОВА

Обстановка на Луганщині загострюється, російські окупанти привозять багато техніки, також до області прибули кадировці. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ситуація дуже сильно загострюється. Ми фіксуємо, що дуже багато техніки привозять. Здебільшого розвантажують у Дебальцевому і далі тягнуть до нашої області. Вже заїхали до області на тимчасово окуповану територію чеченці.

Губернатор області зазначив, що розрекламовані чеченські бойовики, "ніби це якісь породження пекла" не такі вже й страшні для українського війська.

Насправді наші вчора накрили артилерійським залпом близько 50 одиниць техніки і штаб чеченців розстріляли. Ніхто живим звідти не вийшов.

За словами Гайдая, чеченців використовують як загороджувальні загони проти мобілізованих жителів Донбасу, яких забирають з вулиць окупованих територій та під страхом розстрілу відправляють воювати проти України.

Глава ОВА вважає, що після накопичення сил окупанти підуть на прорив у районі Попасної та Рубіжного.

Я думаю, що коли стягнеться достатня кількість техніки, вони намагатимуться робити якийсь великий прорив у районі Попасної та Рубіжного. Наразі вони кидають ці свіжомобілізовані сили постійно в атаку, щоб хоч якось десь пробитися, але в них нічого не виходить. Тому все зараз обстрілюється.

Нагадаємо, що за даними Генштабу на Харківщині окупанти створюють нове угруповання військ для наступу на Донбас.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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