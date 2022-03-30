Общество

Графік евакуаційних потягів на 30 березня

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 30 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

» src=»/wp-content/uploads/2022/03/d81dda318bb111fd366da208861ea570.jpg» alt=»Графік евакуаційних потягів на 30 березня» width=»100%» />

"Укрзалізниця" оприлюднила графік руху евакуаційних потягів на 30 березня. Зокрема, йдеться про призначені рейси в межах України і за кордон.

Потяги будуть курсувати з Краматорська:

  • 13:00 — №278/277 Краматорськ — Львів;
  • 16:00 — №280/279 Краматорськ — Львів.

Також будуть запущені такі потяги:

  • 14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозова
  • 16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро

Призначені й міжнародні евакуаційні рейси
Польща

  • 07:10 — 35/36 Львів — Пшемисль*
  • 08:30 — 715/716 Київ — Пас-Вінниця* (11:25) — Пшемисль*
  • 10:30 — 901/902 Дніпро — Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 17:02 — 814/813 Львів — Хелм
  • 18:22 — 35/36 Одеса — Пшемисль*
  • 19:13 — 67/68-910/909 Київ — Варшава/Київ — Хелм*

*квитки у продажу

Словаччина

  • 11:35 № 8661 Чоп — Чієрна-над-Тіссоу — Кошице *(прибуття 13:49)
  • 16:50 № 961 Чоп — Чієрна-над-Тісоу — Кошице* (прибуття 18:13)

*квитки у продажу

Угорщина

  • Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп — Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачево — Будапешт*
  • 16:30 №32521 Мукачево — Будапешт*

*квитки у продажу

Чехія

  • 12:00 №911 Мостиська 1 — Богумін

Румунія

  • 23:23 Одеса — Ізмаїл — Ісакча (Румунія)

Австрія

  • 14:07 №749/750 Київ — Львів (21:00) – Відень

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 30 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Рынок земли: за период военного положения было объявлено уже 1906 земельных аукционов

36 минут ago

Украина настаивает на наказании россии за использование мин в Черном море

51 минута ago

Никаких компромиссов по суверенитету и целостности Украины не может быть — Президент

3 часа ago

В Украине создали телеграмм-бот для помощи в эвакуации

4 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button