Общество
Графік евакуаційних потягів на 30 березня
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"Укрзалізниця" оприлюднила графік руху евакуаційних потягів на 30 березня. Зокрема, йдеться про призначені рейси в межах України і за кордон.
Потяги будуть курсувати з Краматорська:
- 13:00 — №278/277 Краматорськ — Львів;
- 16:00 — №280/279 Краматорськ — Львів.
Також будуть запущені такі потяги:
- 14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозова
- 16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро
Призначені й міжнародні евакуаційні рейси
Польща
- 07:10 — 35/36 Львів — Пшемисль*
- 08:30 — 715/716 Київ — Пас-Вінниця* (11:25) — Пшемисль*
- 10:30 — 901/902 Дніпро — Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 17:02 — 814/813 Львів — Хелм
- 18:22 — 35/36 Одеса — Пшемисль*
- 19:13 — 67/68-910/909 Київ — Варшава/Київ — Хелм*
*квитки у продажу
Словаччина
- 11:35 № 8661 Чоп — Чієрна-над-Тіссоу — Кошице *(прибуття 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп — Чієрна-над-Тісоу — Кошице* (прибуття 18:13)
*квитки у продажу
Угорщина
- Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп — Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево — Будапешт*
- 16:30 №32521 Мукачево — Будапешт*
*квитки у продажу
Чехія
- 12:00 №911 Мостиська 1 — Богумін
Румунія
- 23:23 Одеса — Ізмаїл — Ісакча (Румунія)
Австрія
- 14:07 №749/750 Київ — Львів (21:00) – Відень
По материалам: Подробности