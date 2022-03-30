Графік евакуаційних потягів на 30 березня

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"Укрзалізниця" оприлюднила графік руху евакуаційних потягів на 30 березня. Зокрема, йдеться про призначені рейси в межах України і за кордон.

Потяги будуть курсувати з Краматорська:

13:00 — №278/277 Краматорськ — Львів;

16:00 — №280/279 Краматорськ — Львів.

Також будуть запущені такі потяги:

14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозова

16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро

Призначені й міжнародні евакуаційні рейси

Польща

07:10 — 35/36 Львів — Пшемисль*

08:30 — 715/716 Київ — Пас-Вінниця* (11:25) — Пшемисль*

10:30 — 901/902 Дніпро — Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

17:02 — 814/813 Львів — Хелм

18:22 — 35/36 Одеса — Пшемисль*

19:13 — 67/68-910/909 Київ — Варшава/Київ — Хелм*

*квитки у продажу

Словаччина

11:35 № 8661 Чоп — Чієрна-над-Тіссоу — Кошице *(прибуття 13:49)

16:50 № 961 Чоп — Чієрна-над-Тісоу — Кошице* (прибуття 18:13)

*квитки у продажу

Угорщина

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп — Захонь*

12:30 №33 Мукачево — Будапешт*

16:30 №32521 Мукачево — Будапешт*

*квитки у продажу

Чехія

12:00 №911 Мостиська 1 — Богумін

Румунія

23:23 Одеса — Ізмаїл — Ісакча (Румунія)

Австрія

14:07 №749/750 Київ — Львів (21:00) – Відень

По материалам: Подробности