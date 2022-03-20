Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет

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Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет. Об этом в эфире "Настоящего времени" заявил глава правления Украинской железной дороги Александр Камышин.

Он сказал спасибо честным белорусским железнодорожникам, отказавшись раскрыть подробности.

По материалам: Подробности