Общество

Российские оккупанты насилуют украинок — Офис омбудсмена

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 19 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Российские оккупанты насилуют украинок - Офис омбудсмена

С начала вторжения россии в Украину Офис уполномоченного по правам человека начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными. Об этом сообщает глава Офиса омбудсмена Людмила Денисова.

"С начала вооруженной агрессии России против Украины на "горячую линию" уполномоченного поступает информация о совершении военнослужащими Российской Федерации насильственных преступлений, в том числе против половой свободы и неприкосновенности личности", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что в дальнейшем передают эту информацию правоохранителям.

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 19 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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