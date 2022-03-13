Закрийте небо: звернення до держав-членів НАТО та всіх союзників України

Звернення ініційоване Громадською радою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС, dess.gov.ua), Експертною радою ДЕСС з питань етнополітики, Експертною радою ДЕСС з питань свободи совісті, Консультаційною радою ДЕСС з питань реалізації Закону України "Про корінні народи України".

Звернення до держав-членів НАТО та всіх союзників України громадян України різних етнічних та релігійних ідентичностей, громадян іноземних країн, які мешкають в Україні, про безпеку українського неба, захист цивільного населення та культурної спадщини України в умовах повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне воєнне вторгнення в Україну. За 14 діб повномасштабної війни російська армія нанесла сотні повітряних ударів по багатьох областях України, зокрема крилатими, балістичними ракетами та фугасними авіабомбами. Ворог безсоромно застосовує методи та засоби ведення війни, які заборонені міжнародною Конвенцією ООН «Про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію».

Внаслідок обстрілів українських міст Харкова, Києва, Ірпеня, Житомира, Чернігова, Бучі, Херсону, Миколаєва, Одеси, Сум та інших населених пунктів убито мирних мешканців – людей різних етнічних та релігійних ідентичностей, серед яких діти; зруйновано важливі пам’ятки культурної спадщини, завдано значних руйнувань. 9 березня пілотом російського літака було завдано цілеспрямованого авіаудару по пологовому будинку й лікарні міста Маріуполь. Діти та їхні батьки, які були там, могли б сьогодні бути живими, якби над Україною було встановлено безполітну зону.

Російські війська захопили Чорнобильську та Запорізьку атомні електростанції, що створює безпрецедентно велику небезпеку життю та здоров’ю населенню Європи та всього світу.

Російські збройні сили цілеспрямовано обстрілюють мирні житлові масиви, лікарні та пологові будинки, дитячі садки, школи та університети, церкви, мечеті, синагоги. Ракетного обстрілу зазнав і меморіал жертвам Голокосту у Києві – Бабин Яр. Подібні дії заборонені ст. 25–27 Четвертої Гаазької Конвенції про закони та звичаї суходільної війни.

Збройні Сили України, Національна гвардія України, Національна поліція України, підрозділи територіальної оборони, волонтери, цивільне населення різних етнічних і релігійних спільнот героїчно захищають свою свободу, незалежність та Українську державу. Водночас саме ракетні обстріли та авіаційні нальоти, що здійснюються російськими військами, особливо небезпечні для життя дітей, жінок, людей літнього віку, завдають непоправної шкоди українським містам та селам, об’єктам культурної спадщини та життєзабезпечення.

Ми, громадяни України, які належимо до різних етнічних і релігійних спільнот, громадяни іноземних країн, які мешкають в Україні, закликаємо держав-членів НАТО та всіх союзників України невідкладно вжити всіх можливих заходів для безпеки українського неба, щоб захистити людські життя, об’єкти життєзабезпечення та культурну спадщину України від масового знищення російськими бомбардуваннями.

По материалам: Подробности