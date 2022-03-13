Общество
В Генштабе ВСУ рассказали о потерях оккупантов за 17 дней войны
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск за 17 дней войны.Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.03 ориентировочно составили:
- личного состава — более 12 тысяч человек,
- танков — 374,
- боевых бронированных машин — 1226,
- артиллерийских систем — 140,
- РСЗО (реактивная система залпового огня) — 62,
- средства ПВО — 34,
- самолетов — 74,
- вертолетов — 86,
- автомобильной техники — 600,
- легкие скоростные катера — 3,
- цистерн с ГСМ — 60,
- беспилотники оперативно-тактического уровня — 7.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", — говорится в сообщении.
По материалам: Подробности