Общество

В Генштабе ВСУ рассказали о потерях оккупантов за 17 дней войны

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск за 17 дней войны.Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.03 ориентировочно составили:

  • личного состава — более 12 тысяч человек,
  • танков — 374,
  • боевых бронированных машин — 1226,
  • артиллерийских систем — 140,
  • РСЗО (реактивная система залпового огня) — 62,
  • средства ПВО — 34,
  • самолетов — 74,
  • вертолетов — 86,
  • автомобильной техники — 600,
  • легкие скоростные катера — 3,
  • цистерн с ГСМ — 60,
  • беспилотники оперативно-тактического уровня — 7.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", — говорится в сообщении.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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