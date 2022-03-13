Общество

Соцсети побеждают: что нельзя и можно публиковать украинцам во время войны (инструкция)

Photo of Admin Admin Send an email 25 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 2 minutes read

Соцсети побеждают: что нельзя и можно публиковать украинцам во время войны (инструкция)

россия продолжает свой кровавый террор на территории Украины. Пока украинская армия дает отпор врагу, оккупанты трусливо обстреливают города ракетами, бомбами и снарядами. В этих обстоятельствах важно не только уцелеть, но и не навредить тем, кто защищает нас от захватчиков. 

Эффективная противовоздушная оборона — когда враг о ней не знает и не имеет представления, откуда будет сбита ракета или самолет. Поэтому не публикуйте видео! Такие кадры демаскируют системы ПВО и помогают врагу вести корректировку огня. 

Публикация фото и видео результатов ударов дает врагу понимание эффективности его действий и снижает защиту наших городов, следовательно, приводит к смерти близких и друзей.

"Подробности" публикуют инструкцию для граждан, блогеров и СМИ о том, какую информацию можно и нельзя публиковать в соцсетях. 

Во время воздушной тревоги и обстрела запрещено: 

  • Публиковать фото/видео местности, где только что был обстрел или упал снаряд. Нельзя публиковать видео, как летит ракета, момент попадания снарядов в объект, общие планы.
  • Указывать точный адрес, координаты или подробное описание таких мест. Это может помочь скоординировать действия оккупантов. 
  • Публиковать видео, где явно видны опознавательные знаки — адресные таблички, номера домов, узнаваемые супермаркеты, станции метро и так далее. 
  • Публиковать видео работы наших систем ПВО. Распознать это можно по характерному взрыву в воздухе, похожему на фейерверк. 
  • Выходить из укрытия на балкон или к окну, чтобы сделать фото или видео. 
  • Видео попадания ракет или того, как летят снаряды лучше не выкладывать совсем. Особенно опасно это делать сразу после атаки — так вы фактически корректируете врага в режиме онлайн. 

Соцсети побеждают: что нельзя и можно публиковать украинцам во время войны (инструкция)

После тревоги  или обстрела разрешено:

  • Можно кратко сообщить о том, что в населенном пункте произошел авиаудар, если информацию об этом вы получили из официального источника. При этом нельзя указывать адрес и прикреплять фото и видео. 
  • Зафиксировать повреждения зданий или объектов инфраструктуры крупным планом так, чтобы в кадр не попадала окружающая обстановка. Избегать узнаваемых объектов в кадре. Такими кадрами можно делиться в социальных сетях, отправлять их СМИ, мировым лидерам и так далее.
  • Если выкладываете фото повреждений, не указывайте точное название объекта. Например, пишите "детский сад" вместо "детский сад №15". 

Что нельзя публиковать вообще:

  • Любую информацию, фото и видео о перемещении или дислокации украинских войск; 
  • Фотографировать воинские части, пункты территориальной обороны, блокпосты, укрепления и так далее. 
  • Публиковать паническую информацию о количестве погибших, пострадавших и пропавших украинцев и защитников. 
  • Распространять фейковые сообщения об отключениях связи, каких-то метках на необходимости менять какие-то настройки в телефонах и так далее. 
  • Публиковать непроверенные посты о помощи/сборе средств. Активизировались мошенники, которые пытаются нажиться на войне. Переводите деньги только известным волонтерам или фондам, которые помогают защитникам или беженцам. 

Соцсети побеждают: что нельзя и можно публиковать украинцам во время войны (инструкция)

Можно и даже нужно:

  • Фиксировать любые перемещения вражеских войск, выкладывать фото в соцсети с геометками и указанием точного времени. Но в первую очередь — сообщить в Telegram-бот @stop_russian_war_bot. 
  • Распространять информацию о погибших, раненных или пленных оккупантах. Так есть шанс достучаться до россиян. Специально для этого в Украине даже разблокировали "Вконтакте".
  • Показывать видео и фото доказательства преступлений оккупантов — убийства мирных жителей, удары по больницам, школам, жилых домах. Отправляйте их в Гаагу в офис главного прокурора Международного уголовного суда Карима А.А. Хана на мейл [email protected].
  • Делать репосты официальных сообщений органов власти и развенчивание фейков. 

Соцсети побеждают: что нельзя и можно публиковать украинцам во время войны (инструкция)

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 25 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 2 minutes read
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