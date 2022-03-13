Общество

Киевлянин переоделся в девушку и пытался попасть в Румынию по паспорту жены (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 39 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Киевлянин переоделся в девушку и пытался попасть в Румынию по паспорту жены (фото)

В пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией пограничники задержали парня, который пытался парня, который пытался выехать за границу, переодевшись в девушку. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Спасаясь от мобилизации, 30-летний житель столицы взял с собой ребенка и попытался пересечь границу по паспорту своей жены. Не помогли киевлянину ни макияж, ни парик.

Уклониста задержали, его будут судить по ст. 336 УКУ "Уклонение от призыва по мобилизации" и оштрафовали за попытку незаконного пересечения границы.

Киевлянин переоделся в девушку и пытался попасть в Румынию по паспорту жены (фото)

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 39 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В РФ протестуют против войны в Украине: полиция уже жестко «пакует» людей (видео)

24 минуты ago

РФ срывает иранскую ядерную сделку

54 минуты ago

Азербайджан готов принять у себя встречу между Украиной и россией

1 час ago

Израиль нанес мощный авиаудар по позициям сирийской армии в районе Дамаска: что произошло

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button