Нападение России на Украину: главные заявления Джо Бйдена

Во вторник, 8 марта, президент США Джо Байден выступил с заявлением о мерах в отношении Росси в связи с ее нападением на Украину.

Главное:

Президент США объявил о запрете на импорт российских нефти и газа. Он также предупредил американских потребителей, что в связи с этим цены на бензин продолжат расти.

Байден призвал Конгресс поддержать закон о поддержке Украины на 12 млрд долларов. Он отметил, что США будут оказывать Украине и другую помощь.

"Мы ограничиваем доступ россиян к высоким технологиям, что помешает военному сектору России на много лет вперед".

Байден заявил о том, что Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну.

Путин не планирует заканчивать войну против Украины. Он будет продолжать идти по убийственному пути, не считаясь с затратами.

По материалам: Подробности