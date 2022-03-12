Общество

Нападение России на Украину: главные заявления Джо Бйдена

Photo of Admin Admin Send an email 19 минут agoОбновлено: 12 марта, 2022
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Нападение России на Украину: главные заявления Джо Бйдена

Во вторник, 8 марта, президент США Джо Байден выступил с заявлением о мерах в отношении Росси в связи с ее нападением на Украину.

Главное:

  • Президент США объявил о запрете на импорт российских нефти и газа. Он также предупредил американских потребителей, что в связи с этим цены на бензин продолжат расти.
  • Байден призвал Конгресс поддержать закон о поддержке Украины на 12 млрд долларов. Он отметил, что США будут оказывать Украине и другую помощь.
  • "Мы ограничиваем доступ россиян к высоким технологиям, что помешает военному сектору России на много лет вперед".
  • Байден заявил о том, что Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну.
  • Путин не планирует заканчивать войну против Украины. Он будет продолжать идти по убийственному пути, не считаясь с затратами.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 19 минут agoОбновлено: 12 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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