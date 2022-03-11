Общество

Стало известно ориентировочное количество взятых в плен россиян

Photo of Admin Admin Send an email 42 минуты agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Стало известно ориентировочное количество взятых в плен россиян

За последние 15 дней в плен задались более полтысячи российских солдат, воевавших против Украины. 

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Офис президента. 

"Очень затруднена статистика. Потому что очень много очагов прямого боевого столкновения и пленные попадают в разные наши части. Сейчас не получается это оперативно свести в одну таблицу", — отметили в ОПУ. 

По имеющейся оценке — сейчас пленных около 500-700.

Накануне советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в плен попали за время войны 250-300 российских военнослужащих-"срочников". 

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 42 минуты agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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