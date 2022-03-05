Як діяти, якщо почнеться штурм вашого міста (пам’ятка)
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В мережі з'явилася пам’ятка про те, що треба робити і як діяти, якщо почнеться штурм вашого міста.
Заклейте вікна скотчем
Клеїти слід всю поверхню вікна! Стрічка у стрічку, а не хрест-навхрест. Не підходьте навіть до заклеєних вікон
Завжди тримайте свій телефон зарядженим
Будьте готові до того, що світло може вимкнутися
Використовуйте світломаскування у нічний час
Якщо вмикаєте світло вночі, робіть так, щоб його не було видно з вулиці. Не позначайте ворогові своє місце перебування
Під час обстрілу залишайтеся на місці
Не треба намагатися втекти з місця обстрілу, так ви наражаєте себе на ще більшу небезпеку. Вибігати на вулицю при обстрілі небезпечно.
По материалам: Подробности