Як діяти, якщо почнеться штурм вашого міста (пам’ятка)

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В мережі з'явилася пам’ятка про те, що треба робити і як діяти, якщо почнеться штурм вашого міста.

Заклейте вікна скотчем

Клеїти слід всю поверхню вікна! Стрічка у стрічку, а не хрест-навхрест. Не підходьте навіть до заклеєних вікон

Завжди тримайте свій телефон зарядженим

Будьте готові до того, що світло може вимкнутися

Використовуйте світломаскування у нічний час

Якщо вмикаєте світло вночі, робіть так, щоб його не було видно з вулиці. Не позначайте ворогові своє місце перебування

Під час обстрілу залишайтеся на місці

Не треба намагатися втекти з місця обстрілу, так ви наражаєте себе на ще більшу небезпеку. Вибігати на вулицю при обстрілі небезпечно.

По материалам: Подробности