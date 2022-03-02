Общество

Впервые за семь лет Украина продвинулась вперед в зоне ООС

Часть Горловки заняли украинские военные.

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 день agoОбновлено: 2 марта, 2022
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Украинские военные впервые за семь лет сумели продвинуться в зоне ООС. Такое заявление сделал советник руководителя ОПУ Алексей Арестович.

Он также отметил, что большая часть украинских подразделений успешно удерживает свои позиции, а некоторые успели даже контратаковать, пишет Первая Лента.

«Зона ООС. Большая часть наших подразделений удерживает свои позиции, а одна из наших бригад даже продвинулась по окраине Горловки. Сейчас они там укрепляются и, возможно, будут развивать наступление. Впервые за семь дней войны наши подразделения перешли в наступление по отдельному направлению. Я думаю, что это не последнее наступление, не последнее контрнаступление», — заявил он.

Отметим, что сегодня, второго марта, украинские военные пошли в наступление на российские силы в городе Горловка Донецкой области, которая находится под контролем оккупантов с 2014 года.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты готовятся к высадке в районах Затоки и Одессы.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 1 день agoОбновлено: 2 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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