Впервые за семь лет Украина продвинулась вперед в зоне ООС

Украинские военные впервые за семь лет сумели продвинуться в зоне ООС. Такое заявление сделал советник руководителя ОПУ Алексей Арестович.

Он также отметил, что большая часть украинских подразделений успешно удерживает свои позиции, а некоторые успели даже контратаковать, пишет Первая Лента.

«Зона ООС. Большая часть наших подразделений удерживает свои позиции, а одна из наших бригад даже продвинулась по окраине Горловки. Сейчас они там укрепляются и, возможно, будут развивать наступление. Впервые за семь дней войны наши подразделения перешли в наступление по отдельному направлению. Я думаю, что это не последнее наступление, не последнее контрнаступление», — заявил он.

Отметим, что сегодня, второго марта, украинские военные пошли в наступление на российские силы в городе Горловка Донецкой области, которая находится под контролем оккупантов с 2014 года.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты готовятся к высадке в районах Затоки и Одессы.