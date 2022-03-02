Российские оккупанты готовятся к высадке в районах Затоки и Одессы

Российская Федерация продолжают подготовку к высадке на Черноморском побережье в районах Затоки и Одессы. Они хотят пойти в наступление на Одессу.

Как информирует Генштаб ВСУ в Facebook российская армия готовится к такому развитию событий. Украинская сторона со своей стороны готовится к такими действиям со стороны противника, пишет Первая Лента.

В Черноморской операционной зоне российские оккупанты продолжают подготовку к проведению морской десантной операции на Черноморское побережье Украины (районы Затока, Одесса), уточняют в Генштабе.

Украинская армия фиксирует развертывание корабельных групп флота в открытом море.

«Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и технике», — отмечает украинская армия.

Ранее мы сообщали, что Россия меняет тактику, бомбёжек будет больше.