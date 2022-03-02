С начала войны в Украине уже погибло более 2000 мирных жителей

После вторжения Российской Федерации в Украине по состоянию на второе марта Украина потеряла уже более двух тысяч мирного населения. Российские оккупанты обстреливают и убивают мирное население.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликована новые данные по поводу ситуации в Украине, пишет Первая Лента.

«Друг познается в беде. Уже более 160 часов Украина и весь украинский народ держит оборону от коварного и циничного нападения России и Беларуси, а каждый час это потерянные жизни наших детей, женщин и защитников. В течение семи дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. За это время уже погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников», пишет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты готовятся к высадке в районах Затоки и Одессы.