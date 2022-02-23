Политика

Российские дипломаты в срочном порядке покидают Украину: флаги спущены

Пока официального заявления со стороны России нет.

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 23 февраля, 2022
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В различных телеграм каналах и СМИ начала появляться информация о том, что российские дипломаты в срочном порядке покидают Украину. Сейчас появилось подтверждение этой информации.

Так в эфире телеканал Украина 24 появилось включение журналиста, на котором она сообщила, что все сотрудники посольства покинули здание. Также были спущены и сняты российские флаги. Вчера сообщалось, что там палили документы, пишет Первая Лента.

Львовское консульство Российской Федерации также пустует. Там сняли флаг России. Никто не открывает двери и не отвечает на звонки.

Подобная ситуация и в Одессе. Там возле консульства только нацгвардейцы, которые охраняют здание. С самого утра оттуда выезжало много машина, а вечером также палили документацию.

На данный момент официальных заявлений о том, что все российские дипломаты покинули Украину, не поступало, но сообщалось о том, что якобы они получали предупреждения и угрозы.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО начались проблемы с интернетом и мобильной связью.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 23 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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