Российские дипломаты в срочном порядке покидают Украину: флаги спущены

В различных телеграм каналах и СМИ начала появляться информация о том, что российские дипломаты в срочном порядке покидают Украину. Сейчас появилось подтверждение этой информации.

Так в эфире телеканал Украина 24 появилось включение журналиста, на котором она сообщила, что все сотрудники посольства покинули здание. Также были спущены и сняты российские флаги. Вчера сообщалось, что там палили документы, пишет Первая Лента.

Львовское консульство Российской Федерации также пустует. Там сняли флаг России. Никто не открывает двери и не отвечает на звонки.

Подобная ситуация и в Одессе. Там возле консульства только нацгвардейцы, которые охраняют здание. С самого утра оттуда выезжало много машина, а вечером также палили документацию.

На данный момент официальных заявлений о том, что все российские дипломаты покинули Украину, не поступало, но сообщалось о том, что якобы они получали предупреждения и угрозы.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО начались проблемы с интернетом и мобильной связью.