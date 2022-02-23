В ОРДО начались проблемы с интернетом и мобильной связью
Пользователи жалуются на неполадки.
Жители Донецка, который неподконтролен Украине, жалуются на проблемы с мобильной связью и доступом к интернету в ОРДО. Сообщается, что проблема является весьма масштабной.
Местные жители в социальных сетях пишут о том, что проблемы начались вчера вечером, 23 февраля. Днецкие провайдеры сообщают о проблемах на линии. Так провайдер Matrix сообщает о потерях на внешних направления, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.
«Интэрнэтчиков мобилизовали, скоро и нэта не будет», — иронично написал местный житель.
«Тринити стоимость подняли, а качество не улучшили», — отмечает житель города.
«Интернет плохой, не сразу все грузит, связь отстой, свет мигает)», — отмечает местная жительница.
«У меня Тринити, тоже тормозит», — добавляет участница дискуссии.
На данный момент пока непонятно, когда местные провайдеры смогут исправить эту проблему.
Ранее в ОРДО рассказали сколько придется заплатить за то, чтобы «откупиться» от «призыва в армию».