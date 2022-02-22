В ОРДО рассказали сколько придется заплатить за то, чтобы «откупиться» от «призыва в армию»

В ОРДО так называемые местные «власти» заявили о масштабной «мобилизации». При этом многие не хотят воевать и ищут различные варианты.

Донецкий блогер «Фашик Донецкий» рассказал о расценках для того, чтобы «откупиться» от «призыва в армию». Он отмечает, что взятка, которая якобы спасает о мобилизации дошла уже до 200 тыс. рублей, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Блогер пишет о том, что в ОРДО местные мужчины боятся даже за хлебом выйти из страха быть мобилизованными. Он отмечает, что людей забирают прямо на улице.

«Винтер. Донецк. Мужчинам сказали на работу не выходить до особого распоряжения. Работают сейчас только женщины», — написал блогер.

Он добавляет, что возле ж/д вокзала забирают всех мужчин.

«Шахта Красный Партизан, Свердловск. На участках начальникам участков дана команда составить списки на «мобилизацию», — отмечает блогер.

Ранее мы сообщали, что Россия продолжает перебрасывать военных и технику в ОРДЛО.