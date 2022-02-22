Общество

В ОРДО рассказали сколько придется заплатить за то, чтобы «откупиться» от «призыва в армию»

Суммы весьма внушительные.

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 22 февраля, 2022
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В ОРДО так называемые местные «власти» заявили о масштабной «мобилизации». При этом многие не хотят воевать и ищут различные варианты.

Донецкий блогер «Фашик Донецкий» рассказал о расценках для того, чтобы «откупиться» от «призыва в армию». Он отмечает, что взятка, которая якобы спасает о мобилизации дошла уже до 200 тыс. рублей, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Блогер пишет о том, что в ОРДО местные мужчины боятся даже за хлебом выйти из страха быть мобилизованными. Он отмечает, что людей забирают прямо на улице.

«Винтер. Донецк. Мужчинам сказали на работу не выходить до особого распоряжения. Работают сейчас только женщины», — написал блогер.

Он добавляет, что возле ж/д вокзала забирают всех мужчин.

«Шахта Красный Партизан, Свердловск. На участках начальникам участков дана команда составить списки на «мобилизацию», — отмечает блогер.

Ранее мы сообщали, что Россия продолжает перебрасывать военных и технику в ОРДЛО.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 22 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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