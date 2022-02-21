Еще три авиакомпании отменили рейсы в Украину

Еще три мировых компании приняли решении отменить свои рейсы в Украину. На такой шаг решили пойти SAS, Austrian Airlines и Swiss. Они отменили свои рейсы из-за возможной агрессии со стороны Российской Федерации.

Так скандинавская авиакомпания SAS отменила свой еженедельный рейс Осло-Киев во вторник, 22 февраля. Полеты прекращаются до 27 февраля, а рейс, который запланирован на первое марта пока стоит под вопросом, пишет Первая Лента со ссылкой на avianews.com.

В тоже время австрийская авиакомпания Austrian Airlines и шведская Swiss International Air Lines (Swiss) объявили о приостановке большинства рейсов в Украину.

Austrian Airlines отменила все рейсы в Киев и Одессу. до конца февраля. В тоже время рейсы во Львов будут проходить в обычном режиме.

Swiss приостановит полеты по своему единственному маршруту в Украину Киев-Цюрих с 21 по 28 февраля. Также компания не будет использовать воздушное пространство страны и для транзитных рейсов.

Ранее в Белом доме сообщили, что Россия может напасть на Украину в любой момент.