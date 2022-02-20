Россия может напасть на Украину в любой момент — Белый дом

Россия может напасть на Украину в любое время — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в субботу вечером по местному времени.

Она тоже сообщила, что президент Джо Байден созвал в воскресенье заседание Совета национальной безопасности США, в ходе которого рассматривается ситуация в связи с угрозой российской агрессии против России должна была обсуждаться Украина, пишет Первая Лента.

«Джо Байден следит за развитием событий в Украине, и его команда регулярно информирует его о ситуации», — сказала Джен Псаки.

В пятницу Джо Байден выразил убежденность в том, что президент России Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

Американский лидер оценил, что, по мнению США, нападение может состояться в ближайшие дни, хотя и добавил, что России еще не поздно выбрать дипломатию.

Ранее мы сообщали, что Министерство обороны Великобритании опубликовало в Твиттере карту, на которой показаны семь маршрутов, по которым Россия может атаковать Украину, а также то, как может пройти вторая фаза потенциального вторжения. Согласно карте, Киев получит три удара, в том числе с территории Беларуси.