В ОРДО местные жители очень недовольны действиями так называемых «властей». В населенных пунктах «республики» началось то, что было анонсировано в конце прошлого года.

По частным домохозяйствам начали обход. Для этого завели похозяйственные книги. Чтобы собрать сведения о том, сколько птицы, скота, посевных площадей, огородов у населения, и делают специальные «сплошные» обходы. Это делается для того, чтобы местные жители, ведущие личное подсобное хозяйство, смогли бы получить об этом выписку из книги, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Зачем нужна эта справка порядочному человеку??? Чтобы доказать, что он не является предпринимателем, если вдруг захочет реализовать остатки надоенного и выращенного в своем хозяйстве. «Чиновники» придут во все без исключения хозяйства», — пишет паблик.

Владельцы хозяйств уже оценили процесс как унижение и репрессии со стороны «власти».

«Перепись идёт деревьев, машин, скважин, мотоблока домашнего хозяйства, в частности, даже кур… То есть, если ты захотел зарубить курицу или она умерла, нужно свидетельство о смерти предъявить, чтоб ее списали? Или поросёнка чтоб зарезать и съесть, нужно разрешение в письменном виде получить?», — возмущаются местные жители.

Ранее мы сообщали, что в Донецке заявляют о якобы наступлении со стороны ВСУ, но в реальности проводят концерты и празднуют.