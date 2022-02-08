В Донецке заявляют о якобы наступлении со стороны ВСУ, но в реальности проводят концерты и празднуют

В ОРДО ожидание «большой войны» и нагнетание в СМИ резко контрастирует с нынешней обстановкой в неподконтрольном Донецке. В городе все время проводят концерты, фестивали и другие культурные мероприятия.

Ежедневно опера и филармония дают спектакли, а на 20 февраля запланирован конкурс «Мини-мисс Донбасс 2022» в Центре Славянской культуры. Также у местных «властей» большие планы на будущее, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Так 7 марта 2022 года в Донецке выступят российские артисты со спектаклем «Супружество как точная наука». В нем примут участие Виктор Логинов (Гена Букин), Олег Верещагин (резидент Comedy Club, участник Comedy Woman) и Татьяна Морозова (участница Comedy Woman). Все этоо говорит о том, что никакого наступления со стороны ВСУ не ждут, но продолжают работать над пропагандисткой картинкой.

«Население, вместо того, чтобы записываться в «Народную милицию», организовывать отряды обороны, выстраивается в очереди за билетами в цирк и театр. В НМ – жуткий недобор и дефицит кадров. Берут уже до 55 лет, с судимостями, тех, кто ранее самовольно покинул часть и нарушил условия контракта», — пишет паблик.

Ранее Пушилин заявил, что жителям ОРДО стоит готовиться к любому сценарию.