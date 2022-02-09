Доктор Комаровский назвал главные признаки Омикрона

Главными двумя признаками штамма коронавируса Омикрон являются сильная боль в горле и слабость. Об этом заявил известный врач Евгений Комаровский.

Также он отметил, что другими признаками коронавируса также являются высокая температура, упадок сил и кашель, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Именно у «Омикрона» есть 2 принципиальных симптома, отличающих этот штамм от «Дельты» и других видов ковида. Это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле», — сказал Комаровский.

Он отмечает, что даже при температуре 37,5 человек не может встать с постели. И это опроисходит не от жара, а от слабости. То есть при «Омикроне» слабость возникает в начале болезни, а при заболевании «Дельтой» или других штаммах – только со временем течения болезни, а не в первые ее дни.

«Второй симптом – очень частые жалобы на боли в горле, чтобы было больно глотать, такого по симптоматике ковида ранее не замечали», – добавил Комаровский.

Ранее мы сообщали, что в Украине снова почти 40 000 новых больных на ковид.