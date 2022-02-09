В Украине снова почти 40 000 новых больных на ковид: ситуация не улучшается

В Украине продолжает фиксироваться все больше и больше новых больных на коронавирусную инфекцию. Только за последние 24 часа в стране было зафиксировано почти 40 000 новых случаев заражения.

Так за предыдущие сутки, восьмого февраля, в Украине было зафиксировано 38 257 случаев инфицирования коронавирусом. Среди 38,3 новых больных – 3 308 детей и 1 076 медработников, пишет Первая Лента со ссылкой на данные Минздрава.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки зафиксировали в Киеве (3684) и Одесской области (3587), а также в Харьковской (2293), Львовской (2161), Днепропетровской (2111) и Хмельницкой (2093) областях.

Также было зафиксировано 240 смертей от болезни Covid-19. Летальных случаев тоже впервые за долгое время больше всего в Киеве – 22. Также много смертей от осложнений Covid во Львовской (21), Днепропетровской (19), Запорожской (18), Сумской (15) и Харьковской (14) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердили лабораторно 4 380 047 раз, зафиксировали 3 713 348 выздоровлений.

Ранее мы сообщали, что в Украине прогнозируют до 60 000 случаев ковида в сутки.