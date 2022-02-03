Общество

Важно ситуацию удержать под контролем: в ОРДО подтвердили пандемию ковида

Ранее заявляли, что все под контролем.

Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 3 февраля, 2022
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В ОРДО все-таки подтвердили, что зафиксирован рост заболеваемости на коронавирусную инфекцию. Ранее там отмечали, что ситуация стабильная.

Так называемый «и.о. министра здравоохранения ОРДО» Александр Оприщенко рассказал о последних данных по этому поводу. Он отметил, что в последние три недели отмечается значительный рост острых респираторных вирусных заболеваний. Он отметил, что вторую неделю прирост больше, чем 60%, пишет Первая Лента со ссылкой на местные паблики.

Он также добавил, то с прошлой недели больных COVID-19 выявлено в 2 раза больше, чем ранее.

«В этом году у детей выявляется и коронавирус, вероятнее всего омикрон, и грипп. То есть они уже прекрасно стали уживаться в одном организме»,- отметил Оприщенко.

Оприщенко добавил, что в ОРДО также расширяется коечный фонд в инфекционных отделениях, как взрослых, так и детских и готовится к открытию новая ковидная база.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО неожиданно вернули комендантский час.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 3 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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