В ОРЛО неожиданно вернули комендантский час

В ОРЛО весьма неожиданно снова ввели в действие комендантский час. Соответствующее «распоряжение» подписал так называемый «глава» «республики» Леонид Пасечник.

Таким образом, с вчерашнего дня, первого февраля, в ОРЛО снова действуют ограничения на передвижение в вечернее время суток. Такую информацию распространили подконтрольные ОРЛО паблики, пишет Первая Лента.

Согласно предыдущему «указу» Пасечника действие комендантского часа было приостановлено в период с 23:00 1 октября 2021 года по 4:00 1 февраля 2022 года. Теперь же местным жителям нужно будет снова вернутся в режим, который действовал в «республике» ранее.

Стоит отмети, что в ОРДО также продлили действие комендантского часа. На отмену от ОРЛО, там комендантский час действует все время, кроме выходных.

Ранее мы сообщали, что еще часть школ в ОРЛО переводят на дистанционное обучение.