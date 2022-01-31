Омикрон лидирует почти во всех случаях заражения коронавирусом в мире

По данным глобальной платформы обмена данными о коронавирусе (GISAID), наиболее распространенный подвариант SARS-CoV-2, высокоинфекционный Omikron BA.1, к 25 января составлял 98,8 процента последовательных случаев заражения. Однако подвариант BA.2 начинает распространяться в некоторых частях Европы и Азии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также перечисляет другие обнаруженные подварианты Omicron. Это BA.1.1.529 и BA.3, пишет Первая Лента со ссылкой на Reuters.

Источник со ссылкой на Тревора Бедфорда, компьютерного вирусолога из Онкологического центра Фреда Хатчинсона, BA.2 представляет около 82 процентов случаев коронавируса в Дании, 9% — в Великобритании и 8 процентов в США.

«Подвариант Omicron BA.1 было немного легче отслеживать, чем более ранние варианты. Это связано с тем, что в BA.1 отсутствует один из трех целевых генов, используемых в обычном тесте ПЦР. BA.2, известный как подвариант +stealth+, не имеет отсутствующего целевого гена. Ученые отслеживают его так же, как и более ранние варианты, в том числе Delta, отслеживая количество геномов вирусов, представленных в общедоступные базы данных, такие как GISAID», — отметил источник.

Он отмечает, что BA.2 может быть даже более заразным, чем BA.1. Однако на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что он невосприимчив к вакцине.

Ранее был подтвержден первый случай заражения подвариантом Омикрон BA.2 в Испании.