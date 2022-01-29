Подтвержден первый случай заражения подвариантом Омикрон BA.2: что о нем известно

Медицинские службы Испании подтвердили первый случай заражения субвариантной мутацией коронавируса Omikron BA.2 в этой стране. Им можно заразиться в том числе вскоре после ьолезни на Covid-19.

Министр здравоохранения Каролина Дариас заявила, что первая инфекция BA.2 была обнаружена во вторник, пишет Первая Лента.

Глава ведомства уточнил, что тема появления нового субварианта «Омикрон» обсуждалась во вторник на заседании медицинских служб испанских автономий. Еще одним вопросом, поднятым на этой встрече, была возможность сокращения обязательного карантина для больных Covid-19 с 7 до 4 дней.

«Слишком рано сокращать продолжительность социальной изоляции, поскольку у нас все еще большое количество инфекций в стране», — добавила Дариас, напомнив, что во вторник ежедневное число заражений в Испании превысило 133 000 человек.

На состоявшемся во вторник совещании региональных медслужб с министром здравоохранения большинство автономных сообществ проголосовали за продление противоэпидемических ограничений до середины февраля, в том числе срок действия паспорта Covid-19 в заведениях общественного питания и развлечений.

Напомним, что вчера в Украине зафиксировали новый рекорд по суточному количеству новых случаев заражения.