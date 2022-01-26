Февраль близко – сколько украинцы будут отдыхать в последний месяц зимы

Так как это не високосный год в общей сложности в феврале будет всего 28 дней – самое меньшее количество в календаре. Придется не так много работать, как в предыдущие месяцы.

Однако, по традиции в феврале украинцы дополнительных выходных не получат. В общей сложности будет восемь выходных — 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 число (четыре субботы и четыре воскресенья). Также будет 20 рабочих дней, пишет Первая Лента.

В тоже время украинцы будут праздновать сразу несколько важных праздников в феврале, хотя и дополнительных дней отдыха не получат. Первого февраля празднуют Китайский Новый год, хотя он не так популярен в Украине, как обычный, но все-таки его также празднует некоторая часть украинцев.

14 февраля – более массовый праздник День Святого Валентина. В этом году он припадает на понедельник. В этот день все влюбленные вместе проводят романтическое время. Также 28 февраля — Начало Масляной недели.

Ранее мы сообщали, что уже в феврале будет весенняя погода.