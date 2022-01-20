Комаровский рассказал, нужна ли в действительности бустерная доза вакцины от ковида

В Украине все большему количеству людей делают бустреную дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Свое мнение по этому поводу высказал популярный педиатр Евгений Комаровский.

В эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» он заявил, что бустерная доза в действительности помогает от штамм коронавируса Омикрон и стоит ее делать. Врач отметил, что еще одна доза многократно повышает ваши шансы на легкое течение ковида в случае заболевания, пишет Первая Лента.

Также бустерная доза уменьшает риски того, что человек станет распространителем вируса для других, а не только защищает его самого. Поэтому, если уже прошло больше 5-6 месяцев после второй дозы вакцинации, то вы можете получить бустер – идите и делайте прививку», — сказал врач.

Комаровский добавил, что ревакцинацию сейчас делают только два прививками — «Пфайзер» или «Модерна».

Также врач отметил, что если же человек только переболел коронавриусом и тест это подтвердил, то ему не стоит сразу же делать бустерную дозу, а можно вернуться к этому вопросу через полгода.

Ранее Комаровский рассказал, как защититься от Омикрона.