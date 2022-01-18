Общество

Комаровский рассказал, как защититься от Омикрона

Известный врач дал несколько важных советов

Photo of Виктор Виктор Send an email 16 часов agoОбновлено: 18 января, 2022
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От омикрона обычная медицинская маска не спасает. Такое заявление сделал известный украинский врач Евгений Комаровский.

Он заявил, что те маски, которые носят большинство людей, не имеют никакого отношения к защите от Омикрона. Защитить от этого штамма, по словам врача, может только т респираторы N 95 FFP2. Также он рекомендует максимально подальше держаться от других людей, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Максимально проветривать помещения, если вы ходите в офисы, водите детей в детские сады, школы и т. д, нужно контролировать проветривание,- говорит доктор Комаровский,- Если не понимаете, есть в помещении нормальная вентиляция или нет – то скидываетесь и покупаете датчик СО2, он стоит около 2000 грн», — заявил Комаровский.

Также он считает, что Омикрон не увеличит количество смертельных случаев в Украине, но возрастет заболеваемость в ближайшее время резко возрастет.

Врач также порекомендовал запастить продуктами и лекарствами на случай того, если вся семья заболеет.

Ранее мы сообщали в чем главные отличия Омикрона от Дельты.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 16 часов agoОбновлено: 18 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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