Комаровский рассказал, как защититься от Омикрона

От омикрона обычная медицинская маска не спасает. Такое заявление сделал известный украинский врач Евгений Комаровский.

Он заявил, что те маски, которые носят большинство людей, не имеют никакого отношения к защите от Омикрона. Защитить от этого штамма, по словам врача, может только т респираторы N 95 FFP2. Также он рекомендует максимально подальше держаться от других людей, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Максимально проветривать помещения, если вы ходите в офисы, водите детей в детские сады, школы и т. д, нужно контролировать проветривание,- говорит доктор Комаровский,- Если не понимаете, есть в помещении нормальная вентиляция или нет – то скидываетесь и покупаете датчик СО2, он стоит около 2000 грн», — заявил Комаровский.

Также он считает, что Омикрон не увеличит количество смертельных случаев в Украине, но возрастет заболеваемость в ближайшее время резко возрастет.

Врач также порекомендовал запастить продуктами и лекарствами на случай того, если вся семья заболеет.

Ранее мы сообщали в чем главные отличия Омикрона от Дельты.