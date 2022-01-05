Не за что курить: в ОРЛО существенно подорожали сигареты

В новом году, уже 2022, в ОРЛО подорожали не только продукты. По традиции именно они существенно дорожают в канун различных праздников.

Местные жители заметили, что это один популярный «продукт» массового использования существенно поднялся в цене с первыми днями 2022 года. Речь идет о табачных изделиях, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Местные жители в социальных сетях пишут о том, что с третьего января на неподконтрольной Украине части Луганской области табачные изделия подорожали сразу на 50 процентов.

Жители Луганска отмечают, что еще утром третьего января сигареты луганского производства марки «М1» можно было купить по цене 39−44 рубля за пачку, а к вечеру цены уже выросли до 61−67 рублей. При этом многие табачные магазины по городу были закрыты на переучет.

На данный момент никто официально не прокомментировал, почему цены на сигареты снова взлетели. Это может быть связано с появлением в ОРЛО нового акцизного налога, о котором мы сообщали ранее.